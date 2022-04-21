Gana'da 2 yaş ve altındakilere ilk sıtma aşısı uygulanacak

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan sıtma aşısının ilk kez 2 yaş ve altı çocuklara uygulanacağı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede artan sıtma vakalarına çözüm bulmaya devam ettiğini belirtti.

Kuma-Aboagye, Gana'nın 1 milyondan fazla doz sıtma aşısı teslim aldığını kaydederek bu aşıların ülke genelinde 2 yaş ve altı çocuklara yapılacağını söyledi.

Ülkede geçen yıl 5,7 milyon sıtma vakasının tespit edildiğini belirten Kuma-Aboagye, salgın nedeniyle 275 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kuma-Aboagye, sıtmanın sadece ülkenin sağlık sektörünü değil, sosyo-ekonomik büyümeyi de olumsuz etkilediğinin altını çizerek "Gana ne yazık ki dünyadaki sıtma yükü en yüksek 10 ülkeden biri. Bu nedenle hastalıkla mücadeleyi yurt içinde kaynakları seferber ederek sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Sıtma nedir?

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.