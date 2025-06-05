Gana Cumhurbaşkanı, Strafor İthalatını ve Üretimini Yasaklıyor

Gana Cumhurbaşkanı, Strafor İthalatını ve Üretimini Yasaklıyor
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Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, çevre kirliliğiyle mücadele amacıyla strafor ithalatı ve üretiminin yasaklanacağını duyurdu. Mahama, straforun doğada çözünmediği ve gıda ambalajlarında zararlı etkileri olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında strafor ithalatı ve üretiminin yasaklanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mahama, başkent Akra'da düzenlenen "2025 Ulusal Ağaç Dikme Kampanyası"nın açılışında çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında strafor üretiminin ve ithalatının yasaklanacağını belirtti.

Straforun özellikle gıda ambalajlarında yaygın olarak kullanıldığını ve doğada çözünmediği için çevreye ciddi zarar verdiğini vurgulayan Mahama, ülkede çevre dostu alternatiflere geçilmesi gerektiğini söyledi.

Mahama, "Çevreyi en çok kirletenlerden biri strafor malzemelerdir. Gidip yiyecek satın alıyorsunuz, o beyazımsı şeyin içine koyuyorlar ve yemeğinizi bitirip çöpe atıyorsunuz. Bu en büyük kirleticilerden biridir. Bu yüzden strafor plastiklerin ithalatını yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Mahama, hükümetin plastik atıklarla mücadele kapsamında attığı bu adımın, sürdürülebilir çevre politikalarının bir parçası olduğunu belirterek, gıda ambalajlarında kağıt ya da alüminyum gibi çevre dostu materyallerin tercih edilmesini önerdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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