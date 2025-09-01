Gana Cumhurbaşkanı Mahama, Yüksek Mahkeme Başkanı'nı Görevden Aldı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo'yu görevden aldı. Görevden alma kararı, kurulan komitenin raporuna dayanarak alındı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo'yu görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu, yaptığı yazılı açıklamada, Torkornoo hakkındaki iddialara ilişkin kurulan komitenin raporunu tamamladığını belirtti.

Komitenin ilgili dilekçe ve kanıtları değerlendirdikten sonra Anayasa'nın 146(1) Maddesine aykırı davranışın gerekçelerinin sabit olduğuna karar verdiğini ve Yüksek Mahkeme Başkanı'nın görevden alınmasını tavsiye ettiğini aktaran Ofosu, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mahama'nın, Torkornoo'yu yasalar gereğince görevden aldığını ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Torkornoo'yu nisanda geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Torkornoo ise temmuz ayında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanına başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
