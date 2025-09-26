Gana Cumhurbaşkanı Mahama: Transatlantik Köle Ticareti İnsanlığa Karşı En Büyük Suç

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç" olarak resmen tanınması ve Afrika'ya tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Afrika kıtasının yüzyıllar boyunca büyük acılar, ekonomik sömürü ve kültürel yıkım yaşadığını belirten Mahama, transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç" olarak resmen tanınması ve Afrika'ya tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti.

Mahama, "12,5 milyondan fazla Afrikalı zorla alıkonulup Atlantik'in ötesine taşındı ve güçlü Batılı devletlere zenginlik kazandırmak için köleleştirildi." dedi.

Gana'nın " Afrika'da tazminatlar konusunda öncü ülke" olduğunu belirten Mahama, bu amaçla BM Genel Kurulu'na resmi bir önerge sunacaklarını bildirdi.

Mahama, yalnızca köle ticaretinin değil, sömürgecilik döneminde yaşanan talanın da gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa devletleri Afrika'nın doğal kaynaklarını yağmaladı, paha biçilemez kültürel varlıklarını çaldı. Bugün hala bu eserlerin büyük bölümü kıta dışında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Köleliğin kaldırılmasının ardından eski sömürgeci devletlerin köle sahiplerine "mülk kaybı" gerekçesiyle tazminat ödediğini hatırlatan Mahama, bunun Afrika halklarına karşı büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledi.

Mahama, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının çağın gereklerine uymadığını, veto yetkisinin sadece beş ülkenin tekelinde olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.