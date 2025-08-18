Gana Cumhurbaşkanı Mahama, 998 Mahkumu Affetti

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkenin anayasası uyarınca 998 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu, yaptığı yazılı açıklamada, Mahama'nın ülkede hafif suçlardan hüküm giyen mahkumlardan 998'ini affettiğini belirtti.

Ofosu, affın Cezaevi Hizmetleri Konseyi'nin tavsiyesi ve Devlet Konseyi ile yapılan istişarelerin ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Toplam 1014 dosya arasından 998 mahkumun affa uygun bulunduğunu belirten Ofosu, kararın cezaevlerindeki yoğunluğu azaltma ve insani gerekçeleri gözetme amacı taşıdığını ifade etti.

Ofosu, Mahama'nın kararının "adaletin merhametle dengelenmesi" amacıyla alındığını, özellikle yaşlılar, hastalar ve anneler gibi hassas grupların gözetildiğini belirtti.