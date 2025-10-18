Haberler

Gana, Altın İhracatından 8 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Gana Altın Kurulu, ocak ayından bu yana küçük ölçekli altın ihracatından 8 milyar ABD doları gelir elde ettiğini açıkladı. Bu durum, döviz rezervlerini artırırken, ülke ekonomisinde de önemli bir büyümeye işaret ediyor.

AKRA, 18 Ekim (Xinhua) -- Gana Altın Kurulu, ocak ayından bu yana altın ihracatından en az 8 milyar ABD doları gelir elde edilerek ülkenin döviz rezervlerini artırıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Gana Altın Kurulu ve Değerli Madenler Pazarlama Şirketi, ocak ayından 15 Ekim 2025 tarihine kadar Gana'nın küçük ölçekli altın ihracatından 8 milyar doların üzerinde döviz elde etmiştir" denildi.

Ülkede altın ticaretini düzenleme konusunda münhasır haklara sahip olan kurul, küçük ölçekli madencilik sektöründen 8,06 milyar dolar değerinde 81.719,23 kilogram altın ihracatından elde edilen gelirin, 2024 yılındaki 4,61 milyar dolarlık rakamla karşılaştırıldığında arttığını belirtti.

Kurul, bu performansı agresif reformlar, sıkı düzenleyici denetim, kaçakçılığı önlemek için altın tedarik zinciri üzerindeki düzenleyici kontrolün sıkılaştırılması ve uyumun sağlanması gibi çeşitli faktörlere bağladı.

Gana'da altın ticaretinin tek düzenleyicisi olarak mart ayında kurulan kurul, 1963'ten beri küçük ölçekli madencilik sektörünü düzenleyen Değerli Madenler Pazarlama Şirketi'nin işlevlerini üstlenmiş durumda.

Afrika'nın önde gelen altın üreticisi olan Gana, 2024 yılında en az 4,8 milyon ons (yaklaşık 136 metrik ton) altın ihraç etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
