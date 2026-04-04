Gana İngiltere'deki Afrika Enerji Zirvesi'ni ayrımcılık gerekçesiyle boykot edecek

Gana, İngiltere'de düzenlenecek Afrika Enerji Zirvesi'ne siyahi Afrikalı profesyonellerin yeterince temsil edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı. Bu kararın ayrımcılık ve dışlanma eleştirileriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Gana, İngiltere'de düzenlenecek Afrika Enerji Zirvesi'ne siyahi Afrikalı profesyonellerin yeterince temsil edilmediği gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Gana Enerji Odasından, İngiltere'nin başkenti Londra'da 12-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Afrika Enerji Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Siyahi Afrikalı profesyonellerin etkinlikte yeterince temsil edilmediği gerekçesiyle zirveye katılmama kararı alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun kıta genelinde petrol ve gaz sektöründeki paydaşlar tarafından dile getirilen "ayrımcılık, dışlanma ve Afrikalı seslerin marjinalleştirilmesi" eleştirileriyle örtüştüğü ifade edildi.

Gana'nın boykot kararının yalnızca tek bir etkinlikle ilgili olmadığı vurgulanan açıklamada, bunun "ilke, temsil ve Afrika ülkelerinin kendi kaynaklarına ilişkin tartışmalarda eşit ortaklar olarak yer alması" meselesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Afrikalı uzmanların dışlanmasının, Gana'nın enerji sektöründe kurmaya çalıştığı ortaklıkları ve büyüme hedeflerini zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

Afrika'nın enerji sektörüyle ilgili platformların, Afrikalı kurum ve şirketleri merkeze alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Afrika'nın adını taşıyan platformlar Afrika'nın insanlarını yansıtmalı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
