Gana, ABD Tarafından Sınır Dışı Edilen Göçmenleri Ülkelerine Geri Gönderdi

Gana, ABD tarafından sınır dışı edilen 14 Batı Afrikalı göçmeni, vatandaşı oldukları ülkelere gönderdi.

Gana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Hükümet İletişim Bakanı Felix Kwakye Ofosu, yaptığı açıklamada, ABD tarafından sınır dışı edilen 14 göçmenin kısa süreli kabulünün ardından ülkelerine dönmeleri için kolaylık sağlandığını belirtti.

Ofosu, 14 kişinin ülkelerine döndüğünü, bunlardan Nijerya vatandaşı göçmenlerin otobüslerle gönderildiğini açıkladı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Batı Afrikalı göçmenleri "insani gerekçelerle" kabul ettiklerini belirterek, bunlardan 13'ünün Nijeryalı, 1'inin Gambiyalı olduğunu kaydetti.

"Batı Afrikalı kardeşlerinin acısına kayıtsız kalamayacaklarını" vurgulayan Ablakwa, "Bölgedeki boşluğu doldurmak için insani ve Pan-Afrikan bir sorumluluk üstlendik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Nijerya Dışişleri Bakanlığı, ne ABD ne de Gana'dan önceden bilgilendirme yapıldığını belirterek, ülkeye başka ülke vatandaşlarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Göçmenlerin ABD'den 5 Eylül'de askeri kargo uçağıyla gönderildiği, yolculuk sırasında kendilerine varış noktasının bildirilmediği ifade edildi.

ABD'de açılan davada, bazı göçmenlerin ülkelerine iade edilmeleri halinde işkence riski bulunduğuna dair mahkeme kararı olduğu ancak buna rağmen gönderildikleri bildirildi.

Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında, daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve insan hakları sicili zayıf ülkelerin tercih edildiğini belirterek, programı eleştiriyor.