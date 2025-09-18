Gana, ABD Tarafından Sınır Dışı Edilen 40 Batı Afrikalı Göçmeni Kabul Edecek

Gana'nın, ABD tarafından sınır dışı edilen 40 Batı Afrikalı göçmeni daha kabul edeceği bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Gana'nın ABD tarafından sınır dışı edilen 40 Batı Afrikalıyı daha kabul edeceğini duyurdu.

Ablakwa, söz konusu göçmenlerin bölgesel vizesiz seyahat anlaşmaları çerçevesinde geçici olarak Gana'da kalabileceklerini veya kendi ülkelerine geri dönebileceklerini söyledi.

"İnsani gerekçeler ve pan-Afrikan dayanışma adına, Batı Afrikalı kardeşlerimizi kabul edelim. Gana onların evidir." ifadelerini kullanan Ablakwa, sınır dışı edilenlerin ülkeye girişten önce güvenlik taramasından geçirildiğini belirtti.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkesine kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı. Bu durum muhalefet partilerinin tepkisine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında, daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.

Göçmen hakları savunucuları, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını ve insan hakları sicili zayıf ülkelerin tercih edildiğini belirterek, programı eleştiriyor.