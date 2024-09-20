Gan Saç Nakışı: 500 Yıllık Geleneksel Sanat

NANCHANG, 20 Eylül (Xinhua) -- İnsan saçını iplik olarak kullanarak kumaş üzerinde karmaşık tasarımların oluşturulduğu bir sanat olan Gan saç nakışı, yaklaşık 500 yıllık tarihiyle Jiangxi eyaletinin somut olmayan kültür mirası olarak tanınıyor. Gan kelimesi Jiangxi'nin kısaltılmış ismi.

Gan saç nakışının 17. kuşak varisi Tao Yonghong'un ellerinde saç, manzaralar, figürler, çiçekler ve kuşlar gibi her türlü nesneyi resmeden bir ressamın mürekkebi ve renkleri haline geliyor.

Tao, gelenekleri sürdürmenin yanı sıra, müşterileri için nakış işlerine anı ve dualar dikmek gibi birçok özelleştirilmiş çalışma geliştirmiş.