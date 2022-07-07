Gamze Taşcıer: 'Şiddet Gündelik Hayatın Bir Parçası Halini Almaya Başlamıştır'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, şiddet vakalarının nedenlerinin tüm detaylarıyla incelenmesi ve ateşli silahların yaygınlaşmasının yarattığı sorunların tespit edilebilmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Taşcıer, önergesinin gerekçesinde; "Şiddet adeta normalleşmeye ve gündelik hayatın bir parçası halini almaya başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, şiddet vakalarının nedenlerinin tüm detaylarıyla incelenmesi, ateşli silahların yaygınlaşmasının yarattığı sorunların tespit edilebilmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Taşcıer, araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz günden güne artan şiddet vakaları, cinayetler, cinsel istismar ve saldırılar, silahlı yaralamalar ve cinayetler ile karşı karşıya bulunmaktadır. Sadece bir gün içerisinde, Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başındaki doktor Ekrem Karakaya odasında, İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş ofisinde ve müvekkili Öznur Tufan iş yerinde silahla vurularak, Konya'da Sultan P. iki çocuğunun babası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştür. Hatay'da ise içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden ateş açılması sonucu bir kişi öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştır. Sadece bir günde gerçekleşen cinayetler, Türkiye'de asayişin ortadan kalktığının çok açık bir göstergesidir.

"ŞİDDET GÜNDELİK HAYATIN BİR PARÇASI HALİNİ ALMAYA BAŞLAMIŞTIR"

Artan şiddet vakaları nedeniyle vatandaşlarımız sürekli bir tedirginlik içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışmakta, kamu hizmeti sunanlar, kadınlar, çocuklar bir korku iklimi içerisinde yaşamaktadır. Her ay düzenli olarak rapor hazırlayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre sadece Haziran ayında 31 kadın, kadın oldukları için öldürülmüştür. Umut Vakfı'nın verilerine göre 2020-2021 tarihlerinde, iki yıl içerisinde 7 bin 483 silahlı şiddet olayı basına yansımış, olaylarda 4 bin 185 kişi yaşamını yitirmiştir. Ateşli silahlara ulaşımın kolaylaşması, özellikle internet üzerinden silah satışının hızla yaygınlaşması, alınmayan önlemler, yaratılan şiddet iklimi, belirli meslek mensuplarının hedef gösterilmesi, adalete olan güvenin tarihi dip seviyelere ulaşması, cinayet davalarından çıkan ve kamuoyu vicdanını yaralayan mahkeme kararları gibi sebeplerle şiddet adeta normalleşmeye ve gündelik hayatın bir parçası halini almaya başlamıştır.

"ŞİDDET VAKALARININ NEDENLERİNİN TÜM DETAYLARIYLA İNCELENMELİ"

Bu çerçeveden hareketle, ülkemizde kaybolan asayişin sebep ve sonuçlarının araştırılması, günden güne artan şiddet vakalarının nedenlerinin tüm detaylarıyla incelenmesi, ateşli silahların yaygınlaşmasının yarattığı sorunların tespit edilebilmesi amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."

ANKA / Güncel