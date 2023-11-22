CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer'den asgari ücret açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Emekçinin ezilmekten kemikleri kırıldı, iktidar temsilcileri daha hala hayatın gerçeklerine gözlerini kapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." sözlerini eleştirdi.

Bakan Işıkhan'ın klasikleşen cümleleri yeniden tekrarladığını ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade ettiğini belirten Taşcıer, şunları kaydetti:

"İnsanların aklıyla ancak bu kadar alay edilebilir. Emekçinin ezilmekten kemikleri kırıldı, iktidar temsilcileri daha hala hayatın gerçeklerine gözlerini kapıyor. Asgari ücret zammında 'Geçen temmuz ekstraydı.' diyerek emekçilerden teşekkür mü bekliyorlar? Bu ülkede emeği karşılığı ücret alan milyonlarca insan, hiçbir gelecek hayali kuramadan, 'yarını bulsak bari' diyerek ömürlerinden gün eksiltir halde hayatta kalmaya çalışıyor.

Bakan Bey çıkmış, bir lütufta bulunmuşlar gibi, 'Geçen zam ekstraydı.' diyor. Sayın Bakan'ın ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşünmesi gereken konu, bu ülkede asgari ücret tutarının neden dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar merakla beklendiğidir."

Türkiye'de ücretli çalışanların en az yüzde 40'ının asgari ücret ya da aşırı yakın ücret aldığını belirten Taşcıer, özel sektör çalışanlarının yüzde 91'inin asgari ücretin iki katından az ücret aldığını savundu.

Taşcıer açıklamasında, şunları aktardı:

"Böylesine bir ortamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, sanki ekonomik krizin ve enflasyonun sorumlusu emekçilerdi de bu dert ortadan kalkıyormuş minvalindeki konuşmasını kabul etmiyoruz. Asgari ücretlinin ara zam alma ihtiyacına sebep olan zaten sizlersiniz. Erdoğan ve ekibi, 'faiz sebep enflasyon sonuç' diyordu, sonra çark ettiler. Şimdi de emekçilerin ücreti sebep, enflasyon sonuç demeye getiriyorlar. Açlık sınırı altındaki asgari ücreti, birkaç ay sonra yeniden açlık sınırı altında kalacak seviyeye artıracaklar ama hala Cumhurbaşkanı'na övgü çıkarma peşindeler. Ben Sayın Bakan'a hatırlatmak istiyorum, asgari ücretin yılda tek sefer verilmesi mecburiyet değil, sizlerin tercihidir. AKP'nin tercihi açlık, sefalet ve yoksulluğun sürmesidir."