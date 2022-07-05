Gamze Akkuş İlgezdi: 'Hekimler, Sansürlerinize Rağmen Baskınız Altında Kalmadan Ant İçip Mesleklerini İcra Etmeye Devam Edecek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, tıp fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenlerinde hekimlik andını okumalarının engellenmesine tepki gösterdi. İlgezdi, "AKP'nin insan sağlığına zararlı olduğunu biliyorduk da bitkisel hayatta olduğunu bilmiyorduk. Şüphesiz hekimler, sansürlerinize rağmen sizin baskınız altında kalmadan ant içip mesleklerini icra etmeye devam edecekler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde, evrensel hekimlik andına getirilen sansürün ardından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik andına sansür yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesince belirlenmiş olan, Türk Tabipleri Birliğinin de katkı verdiği ve onayladığı Hekimlik Andı üye 115 ülkenin onayı ile belirlenmiştir. Bu 115 ülke arasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi dünyanın bilimde en gelişmiş tüm ülkeleri de var. Dünya genelinde milyonlarca doktorun kabul edip okuduğu, 115 ülkenin onayladığı, bizim de Türk Tabipler Birliğince onayladığımız Hekimlik Andı'nı yıllar önce itiraz etmeyip şimdi neden değiştirmeye çalışıyoruz?

"HEKİMLİĞİ BİLE KENDİ ÇIKARLARINIZA GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORSUNUZ"

Son derece gereksiz olan bu sansür uygulamasıyla zaman kaybetmekteler. Bir hekimin 'yaşamımı insan sağlığına adayacağıma…' diye başladığı yemininden kim, neden korkar? Yani bu metin diyor ki; ben güncel tıp literatürünü reddediyorum. Hekimliği bile kendi çıkarlarınıza göre şekillendiriyorsunuz. Genç doktorlarımızın Hekimlik Andı'nı okumalarını engellemek için sahnenin ışıklarını kapatanlar, perdelerinin indirenler; bir de utanmadan kendi metinlerinin sonuna 'hiçbir baskı altında kalmadan' ibaresini iliştirmişler. AKP'nin insan sağlığına zararlı olduğunu biliyorduk da bitkisel hayatta olduğunu bilmiyorduk. Şüphesiz hekimler, sansürlerinize rağmen sizin baskınız altında kalmadan ant içip mesleklerini icra etmeye devam edecekler.

Namus, şeref, ağırbaşlılık, 'san'at' gibi kelimeler eklenerek eski bir dil kullanılmış, hekimlik andı evrensellikten uzaklaştırılmıştır. Hekimlik Andı'nda yer alan; inanç, etnik köken, cinsiyet, toplumsal konum gibi özelliklerin hasta ile hekim arasına girmeyeceğini vurgulayan kısım çıkarılmıştır. Yani cinsiyet ayrımı mı yapılacak, bunu mu anlamalıyız? Hatta bu iş 'kadın hastalara kadın hekim, erkek hastalara erkek hekim bakacak' durumuna mı evrilecek?

"ÇOCUKLARIMIZA BUNU YUTTURACAĞINI DÜŞÜNENLER, KENDİ AKILLARIYLA ALAY EDİYORLAR"

Selçuk Üniversitesi yöneticilerince kaleme alınan metinde hekimlik mesleği ile hasta arasına görüş farklılıkları girmeyecek denilmiş ancak biz bu metinden yazan kişinin politik görüşünü anlıyoruz! Asıl metin evrensellikten uzaklaştırılmış ve politik görüşün belli edildiği bir metin haline dönüştürülmüştür. Böylesine anlamsız düzeltmelerle, genç doktorları mesleki değerlerden uzaklaştırmaya çalıştıklarının bilincindeyiz. Unutmasınlar ki ülke çapında dereceler yapmış çocuklarımıza bunu yutturacağını düşünenler, kendi akıllarıyla alay ediyorlar.

"ÜNİVERSİTE YÖNETİMLERİNİ HEKİMLİK ANDI'NA SADIK KALMAYA DAVET EDİYORUM"

Ayrımcılık yapmayan, sevgi ve saygıyı önceleyen, deontolojiyi öğütleyen bu metni, neden başka bir metne çevirmeye ihtiyaç duyduğunuzu merak ediyoruz? Selçuk Üniversitesindeki "korsan" andı reddederek, tüm baskılara rağmen Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesince belirlenmiş olan andı okuyan genç doktorlarımızla gurur duyuyorum. Hür ve gür bir sesle asıl metni okuyan doktorlarımızı tebrik ediyor, üniversite yönetimlerini Hekimlik Andı'na sadık kalmaya davet ediyorum."

ANKA / Güncel