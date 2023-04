Gamze Akkuş İlgezdi'den Sağlık Bakanlığı'na: 'Kan Stoğunun Azalmasından Kaynaklı, Ameliyatların Ertelenmesi Sebebiyle Hayatını Kaybeden Vatandaşımız...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'na, "Kan bağışlarında ciddi bir düşüş olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu iddianın doğruluk payı nedir? Doğru ise tespit edilen bir sebep var mıdır? Bağışların artması için kurumsal olarak ne yapmaktasınız? Kan stoğunun azalması nedeniyle ertelenen ameliyat var mıdır? Varsa kaç ameliyat ertelenmiştir? Kan stoğunun azalmasından kaynaklı, ameliyatların ertelenmesi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşımız var mıdır" diye sordu.

Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay'ın 3 günlük kan stoğu kaldığı iddiasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi talep etti. Sağlık Bakanlığı'na 'bilgi edinme' kapsamında dilekçe veren İlgezdi, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'deki ulusal kan sağlayıcı, temin edici tek kurum Kızılay'ın kan bankasında sadece 3 günlük kan stoğu kaldığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğruysa kanser hastalarımızı, acil cerrahi bekleyen hastalarımızı, lösemili çocuklarımızı, kan kanseri hastalarını ciddi sıkıntılar bekliyor demektir. Ameliyatlar durma noktasına gelmiş durumda. Sağlık alanında çok önemli ve kritik bir kurumu ticarethaneye çevirdiniz. Çözüm bulunmazsa Kızılay'ın kurumsal yıpranmışlığının cezasını, kan ihtiyacı olan hastalar ödeyecek. Böyle bir senaryoda, tüm iddialara rağmen Kızılay Başkanı'nı görevden almayanlar, Kızılay'ın kanını emen yandaş yöneticiler nasıl hesap verecek?

"HALKIN GÜVENİ TEKRAR KAZANILMAZSA VATANDAŞLARIMIZ KIZILAY'A BAĞIŞ YAPMAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin minimum kritik kan stoğunun 52 bin ünite olduğu ifade ediliyor. Fakat şu anda Kızılay'ın kan bankasında ise son verilere göre 20 bin 600 ünite kan olduğu söyleniyor. Minimum kritik seviyenin de altına düşen kan stoğu, sağlık dünyasında büyük tedirginlik yaratmıştır. Deprem döneminde ortaya çıkan çadır skandalı ilk değildir. Kızılay, son yıllarda iştiraklerle ticaret ilişkisi olan bir kurumdur ve kurumsal yıpranmışlıkları gün be gün artarak devam etmektedir. Ama şu da bir gerçek ki Türkiye'deki ulusal kan sağlayıcı, temin edici tek kurum, halen Kızılay'dır. Bu kurumsal yıpranmışlığın tek çözümü, kurumu liyakat ilkeleri doğrultusunda yeniden tesis etmektir. Halkın güveni tekrar kazanılmazsa vatandaşlarımız Kızılay'a bağış yapmamaya devam edecektir. Buradan zararlı çıkan ise yine kana ihtiyaç duyan, hastalığı olan vatandaşlarımız olacaktır.

"VATANDAŞ NEZDİNDE GÜVEN KAYBETMİŞ BİR KURUM"

Evet, kurum olarak vatandaş nezdinde güven kaybetmiş bir kurum. Fakat vatandaşın kan vermesi için başka alternatif bir kurum yok. Bu yüzden vatandaşlara çağrımız kan bağışlarını kesmemeleri, yetkililere çağrımız ise kurumun adını lekeleyen her bir yöneticisi hakkında işlem başlatılması ve Kızılay'ın liyakatsiz yöneticilerden arındırılmasıdır."

"KAN STOĞUNUN AZALMASINDAN KAYNAKLI, AMELİYATLARIN ERTELENMESİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ VAR MIDIR"

Gamze Akkuş İlgezdi'nin Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiği bilgiler ise şöyle:

"2002-2023 yılları arasında, her bir yıl için Kızılay'ın kan stoğu ne kadardır? 2002-2023 yılları arasında, her bir yıl için Kızılay'ın dağıttığı kan miktarı nedir? 2002-2023 yılları arasında, her bir yıl için Kızılay'a ne kadar kan bağışı yapılmıştır? 2002-2023 yılları arasında Kızılay'ın kan sağlamak için elde ettiği gelirin tutarı nedir? Kızılay'ın kan stoğunun düşmesinin nedeni nedir? Bu konuda bir tespitiniz var mıdır? Kızılay'ın kurumsal olarak yürüttüğü ticari faaliyetleri nelerdir?

2023 yılı için kan bağışlarında ciddi bir düşüş olduğu iddia edilmektedir. Söz konusu iddianın doğruluk payı nedir? Doğru ise tespit edilen bir sebep var mıdır? Bağışların artması için kurumsal olarak ne yapmaktasınız? Kızılay Kan Bankası'nda olması gereken kan miktarı nedir? Bilgi edinme dilekçemin elinize ulaştığı tarihi baz alarak son kan stoğunuzun miktarı nedir? Kan stoğunun azalması nedeniyle ertelenen ameliyat var mıdır? Varsa kaç ameliyat ertelenmiştir? Kan stoğunun azalmasından kaynaklı, ameliyatların ertelenmesi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşımız var mıdır?"