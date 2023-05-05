Gamze Akkuş İlgezdi'den Öldürülen Müzisyenin Ailesine Ziyaret: 'Cihan'ın Hukuk Mücadelesinde Hep Yanlarında Olacağım'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kadıköy’de sokak müzisyenliği yapan ve kendisinden istenen şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle öldürülen Cihan Aymaz’ın ailesini ziyaret etti. İlgezdi, ziyaretin ardından, “Birgül ve Hayrettin Aymaz ile 4 kardeşine söz verdim. Cihan’ın hukuk mücadelesinde hep yanlarında olacağım” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kadıköy'de sokak müzisyenliği yapan ve kendisinden istenen şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle öldürülen Cihan Aymaz'ın ailesini ziyaret etti. İlgezdi, ziyaretin ardından, "Birgül ve Hayrettin Aymaz ile 4 kardeşine söz verdim. Cihan'ın hukuk mücadelesinde hep yanlarında olacağım" dedi.

Kadıköy'de sokak müzisyenliği yapan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, 2 Mayıs'ta bir vatandaşın istek parçasını çalmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlgezdi, ziyaretin ardından bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"YAPANIN YANINA KAR KALDIĞI BU CEZASIZLIK ANLAYIŞINI MUTLAKA DEĞİŞTİRECEK, ADALETİ YENİDEN GETİRECEĞİZ BU TOPRAKLARA"

"Sokak müzisyenliğiyle hayata tutunmaya çalışırken bir cani tarafından, 'istek şarkı çalmadı' bahanesiyle gencecik yaşında aramızdan koparılan Cihan Aymaz'ın acılı ailesini ziyaret ettim. O, AKP'nin yurttaşımızı içine attığı geçim savaşında mağlup olan binlerce gencimizden yalnızca biriydi. Mekanın cennet olsun sevgili kardeşim. Yapanın yanına kar kaldığı bu cezasızlık anlayışını mutlaka değiştirecek, adaleti yeniden getireceğiz bu topraklara."

"CİHAN'IN ACILI ANNESİNİN, BABASININ VE 4 KARDEŞİNİN HEP YANINDA OLACAĞIM"

Ekim ayında Ankara'daki bir mekanda istek parçası çalınmadığı gerekçesiyle müzisyen Onur Şener'in de katledildiğini hatırlatan İlgezdi, "Yaşama değer katan, hayatı sanatla buluşturan değerli müzisyenlerimiz, iktidarın ötekileştirdiği başat gruplardan maalesef. Sanatı ve sanatçıyı yok sayan AKP adaleti de yok ettiği için suçlar cezasız kalıyor. Suçlular, iktidardan güç alarak ülkemizin pırlanta gibi gençlerini fütursuzca katledebiliyor. Cihan'ın ailesi benden sadece ve sadece 'adalet' istedi. Cihan'ın acılı annesinin, babasının ve 4 kardeşinin hep yanında olacağım" dedi.