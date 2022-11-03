Gamze Akkuş İlgezdi: 'Bakanlık 1 Aydır Yayınlanmayan Covid-19 Verilerini Açıklamak İçin Vakaların Düşmesini mi Bekliyor?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerini 1 aydır açıklamadığına işaret ederek “En son veri 2 Ekim tarihine ait. Aşı yaptırma oranı da ciddi şekilde düşüyor, Sağlık Bakanlığı’na göre anlaşılan covid bitti, ancak sahadan gelen bilgiler hiç de öyle değil. Acaba 1 aydır veriler olgu sayıları yüksek çıktığı için mi açıklanmıyor? Açıklama için vakaların düşmesi mi bekleniyor?” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerini 1 aydır açıklamadığına işaret ederek "En son veri 2 Ekim tarihine ait. Aşı yaptırma oranı da ciddi şekilde düşüyor, Sağlık Bakanlığı'na göre anlaşılan covid bitti, ancak sahadan gelen bilgiler hiç de öyle değil. Acaba 1 aydır veriler olgu sayıları yüksek çıktığı için mi açıklanmıyor? Açıklama için vakaların düşmesi mi bekleniyor?" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanması gereken Covid-19 verilerinin 1 aydır açıklanmadığına dikkat çekti. Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"17 Temmuz haftasından beri aşı yaptıranların oranı sistematik biçimde geriliyor. 17-23 Temmuz haftası 1 milyon 133 bin 767 kişi aşı olurken bu oran yüzde 98 azalarak 23-29 Ekim haftasında 26 bin 580 oldu. Bakanlık Covid yokmuş gibi davranıyor ancak sahadan gelen bilgiler Covidin devam ettiğini gösteriyor.

"21 CHP'Lİ BELEDİYENİN COVİD-19 ÖLÜM VERİSİ BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI 81 İLİN VERİLERİNDEN FAZLA"

Pandeminin başından beri eksik, yanlış ve çelişkili veriler açıklayan Sağlık Bakanlığı'na buradan bir çağrı yapıyorum. Eğer verileri açıklamayı beceremiyorsanız biz bu işe talibiz. Sizin 81 il için açıkladığınız Covid ölümlerinin en az 2.1 kat fazla olduğunu 21 CHP'li belediyenin verileri ile ortaya koyduk. 2020 yılının tamamında ve bu yılın son 6 ayında 21 Belediyemizde bulaşıcı hastalık ölüm sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 81 il için ölüm sayısından fazla. Yani biz bu işi sizden iyi yaparız.

"BAKANLIK 1 AYDIR YAYINLANMAYAN COVİD-19 VERİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN VAKALARIN DÜŞMESİNİ Mİ BEKLİYOR?"

Bakanlık gerçekliği şüpheli haftalık covid rakamlarını açıklamayalı 1 ayı geçti, en son veri 2 Ekim tarihine ait. Aşı yaptırma oranı da ciddi şekilde düşüyor, Sağlık Bakanlığına göre anlaşılan covid bitti, ancak sahadan gelen bilgiler hiç de öyle değil. Acaba 1 aydır veriler olgu sayıları yüksek çıktığı için mi açıklanmıyor? Açıklama için vakaların düşmesi mi bekleniyor?"