Gamze Akkuş İlgezdi: "21 Senelik İktidarın Sağlık Emekçilerine Reva Gördüğü Tarife 'Giderlerse Gitsinler' Olmamalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 35 ayda 13 bin 557 sağlık emekçisinin istifa ettiğine dikkat çekerek; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “21 senelik iktidarın sağlık emekçilerine reva gördüğü tarife ‘giderlerse gitsinler’ olmamalı, bu anlayışı kabul etmiyoruz. Hekimlerin istifa nedenleri nelerdir? Bakanlığınız edilen istifalar hakkında ne düşünmektedir” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 35 ayda 13 bin 557 sağlık emekçisinin istifa ettiğine dikkat çekerek; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "21 senelik iktidarın sağlık emekçilerine reva gördüğü tarife 'giderlerse gitsinler' olmamalı, bu anlayışı kabul etmiyoruz. Hekimlerin istifa nedenleri nelerdir? Bakanlığınız edilen istifalar hakkında ne düşünmektedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlık çalışanları ve hekimlerin istifalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"21 senelik iktidarın sağlık emekçilerine reva gördüğü tarife 'giderlerse gitsinler' olmamalı, bu anlayışı kabul etmiyoruz.

Uzun ve yorucu çalışma süreleriyle, artan şiddet olaylarıyla, emeklerinin karşılığını tam olarak alamaması sebebiyle sağlık emekçileri mevcut iktidar tarafından istifaya zorlanıyor. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre ayda 400'ün üzerinde, 35 ay içerisinde toplam 13,557 sağlık emekçisi istifa etti, etmek zorunda kaldı.

İktidarın görevi 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz' demek olmamalı, kabul etmiyoruz. İktidarın görevi, daha güvenli koşullarda çalışma ortamı sağlamak, siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmak olmalıdır.

Bin bir zorlukla, mücadeleyle ve onca emekle bugünlere gelmiş hiçbir sağlık emekçimizi kaybetme lüksümüz yok. Halkın iktidarında üreticiden bürokrasiye tüm alanlarında başarılı kadroların sosyal ve ekonomik şartlarını daha iyiye taşımak adına var gücümüzle çalışacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Hekimlerin istifa nedenleri nelerdir? Bakanlığınız edilen istifalar hakkında ne düşünmektedir? İstifa eden başka sağlık çalışanı da var mıdır? İstifa eden Sağlık çalışanlarından kaç tanesi yurtdışına gitmek üzere istifa etmiştir? Göreve geldiğiniz 10 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Kamudan kaç Pratisyen Doktor, Uzman Doktor veya Operatör Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Hemşire ve Sağlık Emekçisi istifa etmiştir? Bakanlığınıza bağlı kaç Pratisyen Doktor, Uzman Doktor veya Operatör Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör, Hemşire ve Sağlık Emekçisi bulunmaktadır?"