Game Pass'e bugünden itibaren yeni oyunlar geliyor: Tam 1300 TL!

Sony'nin geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelerine özel FIFA 22'nin 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri ??arasında ücretsiz olacağını duyurmasıyla tüm gözler Microsoft tarafında çevrildi. Bunun ardından Game Pass, FIFA 22'nin Haziran ayında listesinde olduğunu söyledi. Şimdi ise bugünden başlayarak Temmuz'a kadar getireceği diğer oyunları

Game Pass, Haziran ayında getireceği oyunları açıkladı

Game Pass tarafından Haziran ayında getirilecek yeni oyunlara baktığımızda 5 farklı yapım olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, zaten bir süredir bilinen ve 23 Haziran'da gelecek olan FIFA 22. Steam fiyatı an itibariyle 599 TL. Ayrıca PS5 için EA Play'de 720 TL iken Xbox'ın sitesinde indirimli bir şekilde Series X|S için 239 TL'ye satılıyor.

23 Haziran'da gelecek 2. oyun ise Steam'de 129.99 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Naraka: Bladepoint. Ayrıca her iki oyunun da hem bilgisayar hem de konsol kullanıcılarına sunulacağını belirtelim. Fakat Naraka aynı zamanda bulut tarafına da geliyor.

Bugünden itibaren gelecek oyunlar ise yine 2 tane. Bunlar, bulut ve konsol kullanıcılarına gelen Shadowrun Trilogy ile bilgisayar kullanıcıları için gelen Total War: Three Kingdoms. Yaklaşık olarak fiyatları toplamı an itibariyle 300 TL civarında gözüküyor.

Listenin belki de birçok kişi tarafından beklenen son oyunu ise 1 Temmuz'da gelecek olan Far Cry 5. Bu yapım da hem konsol ve bilgisayar hem de bulut tarafında erişime açılacak. Güncel Steam fiyatı ise 269 TL. PS tarafında şu anda indirimde olduğu için 569 TL yerine 113 TL'ye alınabiliyor. Fakat Xbox kullanıcıları için fiyat etiketi tam 600 TL.

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