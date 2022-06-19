Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Gambiya'da Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni düzenlendi

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gambiya'nın başkenti Banjul'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ve Gambiya Dışişleri Bakanı Dr. Mamadou Tangara'nın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye ve Gambiya milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları ve dönem birincilerine hediyeler verildi.

Büyükelçi Bermek, törende yaptığı konuşmada, Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara'ya ve Gambiya hükümetine, Maarif Okullarına sağladıkları destek için teşekkür etti.

TMV Gambiya Ülke Temsilcisi İbrahim Sert ise konuşmasında eğitimin önemini ve Uluslararası Maarif Okullarının ülke çapında yakaladığı üstün başarıları anlattı.

Tören, öğrencilerin müzik dinletisi, dans ve halay gösterisinin ardından, farklı kategorilerden mezun olan 60 öğrencinin diplomasını almasıyla son buldu.

AA / Adam Abu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Gambiya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title