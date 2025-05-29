Gambiya'da Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Gambiya'da Türk Mutfağı Haftası Coşkusu
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Gambiya Koleji Öğrenci Öğretmenler Derneği'nin düzenlediği '2025 STA Week' etkinliklerinde Türk mutfağı tanıtıldı. Etkinliğe 500'den fazla kişi katıldı ve Türk çayı, kahvesi ve geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi. Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi, eğitimin önemine vurgu yaparak Türk kültürünün tanıtımına destek verdiklerini belirtti.

Gambiya Koleji Öğrenci Öğretmenler Derneği (STA) tarafından "Birbirimizin kültürünü öğrenelim; birbirimizin kültürüne saygı gösterelim, bir olalım" sloganıyla düzenlenen "2025 STA Week" etkinliklerinde, davetlilere Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk lezzetleri ikram edildi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği ile Banjul Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle düzenlenen "2025 STA Week" etkinliklerine 500'den fazla kişi katıldı.

Kültürler arası etkileşim ve dayanışmanın ön plana çıktığı etkinlikte, Türk çayı ve kahvesinin yanı sıra Türk Mutfağı Haftası kapsamında sunulan geleneksel Türk lezzetleri büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Fahri Oba, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin ülkelerin geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirterek, "Sizler gelecek nesli yetiştiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Yunus Emre Enstitümüz, Maarif Vakfımız ve tüm kurumlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Banjul YEE Koordinatörü Halil İbrahim Efe de etkinliğin kültürler arası dostluk ve anlayışı pekiştirdiğine işaret ederek, "YEE olarak temel misyonumuz, Türk kültürünü, dilini, sanatını ve tarihini dünyaya tanıtmaktır. Ancak bununla birlikte, ev sahibi ülkelerin kültürel değerlerini öğrenmeye ve anlamaya da büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, dans, müzik ve drama gösterileriyle programa renk kattı.

Gambiya'nın Manjago, Fula, Jola, Mandinka ve Wolof gibi farklı etnik gruplarını bir araya getiren "STA Week" etkinliklerinde, kültürel çeşitlilik sahneye taşındı.

Organizatörler, gelecek yılki "STA Week" etkinliklerinde Banjul YEE'de Türk halk dansları eğitimi alan Gambiyalı öğrencilerin de sahne alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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