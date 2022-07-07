Gambiya'da ilk tıbbi atık arıtma tesisi kuruldu - Haberler

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Gambiya'da ilk tıbbi atık arıtma tesisi kuruldu

AA - Adam Abu - Güncel
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Gambiya'da ilk tıbbi atık arıtma tesisi kuruldu

Gambiya'da, sağlık altyapısının güçlendirilmesi için ilk tıbbi atık arıtma tesisi kuruldu.

Gambiya'da, sağlık altyapısının güçlendirilmesi için ilk tıbbi atık arıtma tesisi kuruldu.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Gambiya'nın Farato bölgesinde kurulan tesis törenle açıldı.

Açılış törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Sağlık Bakanı Ahmadou Samateh, Dünya Bankası Temsilcisi Alex van Trotsenburg ve üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Barrow, yaptığı konuşmada, atık yönetiminin çoğu ülke için büyük zorluk olduğuna işaret ederek, tıbbi atıkları yönetmenin ise daha da büyük zorluk olduğunu söyledi.

Tesisin, ülkenin sağlık merkezlerinde oluşan tıbbi atıkları arıtacağını belirten Barrow, "Tesiste bulunan makineler, sağlık komplikasyonlarına neden olabilecek tüm zararlı maddeleri yok etmek için tıbbi atıkları yakacak." dedi.

Tıbbi atık arıtma tesisi, yüzde 99,9 dezenfeksiyon verimliliği ile bir saatte 300 kilogram klinik atığı arıtma kapasitesine sahip olacak.

AA / Adam Abu - Güncel

Dünya Bankası Adama Barrow Gambiya Güncel Haberler

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