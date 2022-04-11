Gambiya'da genel seçimi iktidar partisi az farkla kazandı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Ulusal Halk Partisi (NPP) az farkla kazandı.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 9 Nisan'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un partisi, 53 koltuğun 19'unu elde etti. Ancak meclisi tek başına yönetmek için gereken çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimlerde ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisi (UDP) mecliste 15 koltuk kazanırken, 11 koltuk ise bağımsız partilerin oldu.

Ulusal Uzlaşma Partisi 4 koltuk, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in partisi Vatansever Kalkınma ve Yeniden Uyarlanma İçin İttifak (APRC) ve Bağımsızlık ve Sosyalizm için Demokratik Halk Örgütü ikişer koltuk kazandı.

Cumhurbaşkanı Barrow, ilerleyen günlerde kendi partisinden seçeceği meclis başkanı da dahil olmak üzere kalan 5 milletvekilini belirleyebilecek. Ancak Barrow'un partisi 58 sandalyeli mecliste salt çoğunluğa sahip değil.

Ulusal meclisin kontrolünü kaybetmek, iktidar partisinin kalkınma girişimleri de dahil olmak üzere bazı önerileri meclisten geçirme konusunda zorluklarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Barrow, geçen yılın sonlarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 53'ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Barrow'un 2016 cumhurbaşkanlığı seçimindeki ilk beklenmedik zaferi, eski Cumhurbaşkanı Jammeh'in 22 yıllık yönetimine son vermişti.