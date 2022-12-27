Gambiya'da engellenen darbe girişimiyle bağlantılı 2 subay gözaltına alındı
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Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da engellenen darbe girişimiyle bağlantılı 2 subay daha gözaltına alındı.
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da engellenen darbe girişimiyle bağlantılı 2 subay daha gözaltına alındı.
Gambiya Hükümeti Sözcüsü Ebrima Sankareh, 21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimine karşı engellenen darbe girişimiyle bağlantılı 2 subayın gözaltına alındığını açıkladı.
Sankareh, Gambiya piyadesinden 1 teğmen ile askeri istihbarat ve güvenlik biriminden 1 yüzbaşının sırasıyla cumartesi ve pazar günleri gözaltına alındığını kaydederek, darbe girişimindeki diğer suç ortaklarını arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Gambiya'da 21 Aralık'ta yapılan darbe girişimi engellenmişti.
Engellenen darbe girişimiyle bağlantılı daha önce 5 asker gözaltına alınmıştı.