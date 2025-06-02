Gambiya'da Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği himayelerinde Gambiya'da "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başkent Banjul'daki büyükelçilik rezidansında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Banjul Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türk kahvaltısının zenginliği ve kültürel değeri tanıtıldı.

Etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalı sanatçılar ve modacıların yanı sıra medya mensupları katıldı.

Türkiye'den özel getirilen peynir, zeytin ve reçel çeşitlerinin yanı sıra menemen gibi geleneksel lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

Davetliler, sunulan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

"Kahvaltı, kültürün ve paylaşmanın bir parçasıdır"

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, şunları kaydetti:

"Kahvaltı, Türk insanı için sadece sabah yapılan bir öğün değil, kültürün, ailenin, dostluğun, sohbetin ve paylaşmanın bir parçasıdır. Bugün Gambiya'da bu sıcak ortamı dostlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türk kahvaltısını tanıttık ancak önümüzdeki dönemde Banjul YEE işbirliğinde, Türk ve Gambiya mutfaklarını bir araya getiren etkinlikler de düzenlemeyi planlıyoruz."

Katılımcılar ise YEE bünyesinde yakında açılması planlanan Türk mutfağı kurslarını memnuniyetle karşılayarak, benzer etkinliklerin devamını temenni etti.