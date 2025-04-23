Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Gambiya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Gambiya'daki Banjul Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, SOS Children's Village'de kalan ebeveyn bakımından yoksun çocuklara yönelik özel bir festival düzenledi.

Çocuklar gün boyunca geleneksel oyunlar oynadı, dans etti, şarkılar söyledi, sanatsal atölyelere katıldı ve masallar dinledi.

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti'nin Gambiya Büyükelçisi Türker Fahri Oba ile çeşitli Türk kurumlarından yetkililer de katıldı.

Büyükelçi Oba, etkinlikte yaptığı konuşmada, YEE'nin bu anlamlı etkinliğine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, çocuklara 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlattı.

YEE Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe de kültür merkezinin mart ayından itibaren Türkçe kurslarıyla faaliyete geçtiğini kaydederek, bu programın merkezin ilk kültürel etkinliği olduğunu söyledi.

Efe, "23 Nisan'ı, hem ruhuna uygun bir şekilde çocuklara armağan edilmiş bir bayram olarak kutlamak hem de çocukların hayatlarında anlamlı bir iz bırakmak istedik. Her bir çocuğa özel olarak hazırlanan davetiyelerle festivale davet ettik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer unsurun da oyunlar olduğunu belirten Efe, "Seksek, ip atlama, halat çekme ve heykel oyunu gibi oyunların Türkiye'de olduğu gibi Gambiya'da da çocukların favorisi olduğunu gördük. Bu da bize, aradaki 8 bin kilometrelik mesafeye rağmen, çocukların ortak duygularla büyüdüğünü ve dünyanın aslında sanıldığından daha küçük olduğunu gösterdi." diye konuştu.

23 Nisan temalı duvar resmi ilgi gördü

Program kapsamında Gambiyalı sanatçı Njogu Touray tarafından kültür merkezinin dış cephesine yapılan 23 Nisan temalı resim de büyük ilgi gördü.

Çocukların boyalı el izleriyle tamamlanan çalışma, bayram coşkusuna görsel katkı sundu.

Touray, yaptığı açıklamada, "Bu çocukların umutlarını ve sevinçlerini yansıtan bir çalışma ortaya koymak istedim. Türkiye'den gelen 23 Nisan'ın anlamını, bu topraklarda çocukların renkli izleriyle birleştirmek çok heyecan vericiydi." dedi.

Etkinliğin sonunda çocuklardan biri, kültür merkezi koordinatörünün koltuğuna temsilen oturarak kısa bir toplantı yaptı. Program, çocukların hep bir ağızdan "Yaşasın 23 Nisan" diye bağırmasıyla sona erdi.