Galler polisi trafik kazasında ölen iki çocuğun öncesinde takip edildiğini kabul etti

Galler'de polis minibüsünden kaçarken kaza geçirerek hayatını kaybettiği öne sürülen iki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yapan polis, kazadan iki dakika öncesine kadar çocukların araçla takip edildiğini kabullendi.

Galler'de polis minibüsünden kaçarken kaza geçirerek hayatını kaybettiği öne sürülen iki çocuğun ölümüyle ilgili açıklama yapan polis, kazadan iki dakika öncesine kadar çocukların araçla takip edildiğini kabullendi.

Ülke medyasında yer alan habere göre, pazartesi günü Galler'in başkenti Cardiff'te elektrikli bisiklet kullanan 16 yaşındaki Kyrees Sullivan ile 15 yaşındaki Harvey Evans, polis minibüsünden kaçarken yaptıkları kazanın ardından hayatını kaybetti.

Galler polisi, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada kaza yaşanan yerin yarım mil (yaklaşık 800 metre) uzağındaki bölgede hiçbir polis aracı bulunmadığını iddia etti.

Ancak hem görgü tanıklarının ifadelerine hem de güvenlik kameralarına kaza öncesi bisikletli şahısların polis tarafından takip edildiği yansıdı.

Polisin gençleri takip ettiğini reddetmesi üzerine protestoların yaşandığı Cardiff'in Ely kasabasında dün gece yaşanan şiddet olaylarında 15 polis yaralandı, birçok araç zarar gördü.

Polis 2 dakika öncesine kadar takipteydi

Güney Galler Polisi, dün gece yaşanan olayların ardından bugün söz konusu polis aracının hareketlerine ilişkin detaylı açıklamada bulundu.

Polis, iki çocuğun kazadan 2 dakika öncesine kadar takip edildiğini kabullendi.

Polis yetkilisi Rachel Bacon, düzenlediği basın toplantısında pazartesi günü yerel saatle 18.00'de bisikletli şahısların polis tarafından siren yakmadan takip edildiğini, kazanın yaşandığı 18.02'de ise olay yerine yarım mil uzaktaki başka bir noktada olduklarını söyledi.

Bacon, aynı polis aracının kazanın yaşanmasından 4 dakika sonra olay yerine intikal ettiğini de bildirdi.

Ely'de yaşanan protestoların ardından çıkan şiddet olaylarına ilişkin de yorum yapan Bacon hem ölümlerin hem de şiddet olaylarının "mazeret kabul etmeyeceğini" vurguladı.

Mavi balonlarla anılacaklar

Hayatını kaybeden Evans'ın büyükannesi Jenny Sampson ise Sky News'e yaptığı açıklamada, çocukların polisten kaçarken hayatını kaybettiği gibi kazanın ardından çocukların ailelerine olay yerine giriş izni verilmediğini de anlattı.

Olayla ilgili Bağımsız Polis Uygulamaları Ofisi de soruşturma başlattığını açıklarken güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanığı ifadeleri ışığında olayın araştırılacağını bildirdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden çocuklar için Ely'de bugün bir anma töreni düzenlendi. Cuma tekrar bir anma töreni yapılacağı duyurusu yapılırken katılımcılara anmaya mavi balonlar getirmeleri tavsiye edildi.