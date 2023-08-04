Galler'de 14 Arı Kovanı Çalındı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de ülkenin kuzeyinde bulunan Llangollen kasabasının yakınlarındaki bir bölgede 14 arı kovanı çalındı. Polis, arıcılık hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen hırsızı arıyor.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de ülkenin kuzeyinde bulunan Llangollen kasabasının yakınlarındaki bir bölgede 14 avı kovanı çalındı. Polis, arıcılık hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen hırsızı arıyor.

Kuzey Galler Kırsal Suç ekibinden yapılan açıklamada, ekibin, Llangollen kasabasın yakınlarında 14 arı kovanının çalındığına dair gelen ihbarı araştırdığı belirtilerek konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin ekip ile iletişime geçmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Llangollen bölgesinde 28 Temmuz Cumartesi günü sabah 8 ile 31 Temmuz Pazartesi günü gece yarısı arasında 14 arı kovanının çalındığı ihbarını araştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan videoda konuşan yetkili Iwan Owen olayla ilgili olarak Llangollen'in hemen dışındaki Garth Dağı'ndaki Blackwood yolu üzerindeki bir noktada 14 arı kovanın çalındığına dair ihbar aldıklarını belirterek, "Açıkça görülüyor ki, (çalan kişi/kişiler) arıcılık hakkında biraz bilgi sahibi olmalı. Kovanların gece geç saatlerde alınmış olması muhtemeldir çünkü arılar akşam 20: 30'dan sonra muhtemelen kovanlarına dönerler. Bu durum kovanları çalınan kişi için birkaç bin pound'luk bir maliyet demek" açıklamasında bulundu.