Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında türbeden kemik parçaları çıktı

Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi ve incelenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında gerginlik (3)

Çorum Belediyesi ekiplerinin kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını gerçekleştirdiği alanda yapılan çalışmalarda türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler büyük bir titizlikle kefenlenerek mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi. Bulunan kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)