Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında türbeden kemik parçaları çıktı

Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında türbeden kemik parçaları çıktı

Güncel Haberler

Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi ve incelenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum'da Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımında gerginlik (3)

Çorum Belediyesi ekiplerinin kaçak yapılan Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin yıkımını gerçekleştirdiği alanda yapılan çalışmalarda türbenin bulunduğu bölgede bazı kemik parçalarına rastlandı. Kemikler büyük bir titizlikle kefenlenerek mezarlıklar müdürlüğüne teslim edildi. Bulunan kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çorum Belediyesi Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title