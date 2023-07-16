Galeriye kurşun yağdıran motosikletli kamerada

10 el ateş eden saldırgan kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde bir galeri önüne gelen motosikletli şahıs, iş yerinin camına 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kasklı saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Olay, 02: 00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motorla galeri önüne gelen şüpheli, 10 el ateş ederek iş yerini kurşunladı. Mermilerden 8'i dükkanın ön camına isabet etti. Şüpheli soğukkanlı bir şekilde silahı beline takıp olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde mermi isabetlerini görerek bölgeyi geniş güvenlik önlemi altına aldılar. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Saldırganın motorsiklet ile gelip sıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.