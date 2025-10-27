Galericilerin alacak kavgası: 1 ölü (3)
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI Konya'da galericilik yapan Ahmet Çay'ı (41) alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren meslektaşı Mustafa Akbak ve olaya karışan oğlu Mehmet Akif Akbak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Konya'da galericilik yapan Ahmet Çay'ı (41) alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren meslektaşı Mustafa Akbak ve olaya karışan oğlu Mehmet Akif Akbak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel