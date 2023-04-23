GALERİÇ SUBASAR ORMANLARI SAMSUN'UN DOĞA HARİKASI

SAMSUN'un Kızılırmak Deltası içerisinde 1850 hektarlık alana sahip Galeriç Subasar Ormanları doğal güzelliği ve temiz havasıyla büyülüyor. 90 ötücü kuş türünün tespit edildiği alanda ağaçlar yılın 6 ayı su içerisinde yer alıyor. Özellikle düğün sezonunda gelin-damat dış çekimlerinde yoğun ilgi gören bölge doğa harikası olarak dikkat çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 56 bin hektarlık alanı kapsayan ve 356 kuş türünün yanı sıra birçok endemik bitki türlerine sahip UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti bahadır gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Galeriç Subasar Ormanları özellikle yaz sezonunda düğün fotoğrafı çektirmek isteyen gelin ve damatların da gözde merkezi haline geldi. 90 ötücü kuş türünün tespit edildiği, 40 kuş türünün de kuluçkaya yattığı Galeriç Subasar Ormanları, 1850 hektarlık alanı kapsıyor. Yılın 6 ayı su içerisinde yer alan ağaçlar Samsun'un akciğeri konumunda. Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, 'Burası 1850 hektarlık bir alan. 90 ötücü kuş türünün tespit edildiği bir bölge. Bu kuşlardan 40'ı a ağaçlarda kuluçkaya yatıyor. Burada ağaçlar yılın 6 ayı su içerisinde. Galeriç Subasar Ormanları yerli ve yabancı turistlerin deltada en fazla ziyaret ettiği alanların başında geliyorö dedi. (DHA)