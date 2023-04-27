Galeria Sitesi'nin bilirkişi raporu: Arazi o zaman bataklıktı

DEPREMDE, Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, "Binaların altındaki kolonlardaki konum değişikliği, mimari planda gösterilen duvarların kaldırılması ve döşemelerde merdiven boşluğu açılması gibi yapıda meydana...

DEPREMDE, Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, "Binaların altındaki kolonlardaki konum değişikliği, mimari planda gösterilen duvarların kaldırılması ve döşemelerde merdiven boşluğu açılması gibi yapıda meydana getirilen düzensizlikler, binanın yıkılmasına sebep olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.'nin, "Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sineması ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı" sözlerinin de zemin değerlendirmesi konusunda oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde ise 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kentte yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından Galeria Sitesi ile ilgili hazırlanan rapor, savcılığa sunuldu.