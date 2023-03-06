Üye Girişi
Haberi Paylaş

GALERİA SİTESİ'NDE, YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİR BLOK ÇÖKTÜ

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da 1 bloğu çöken, 3 bloğu ağır hasar alan Galeria Sitesi'nde, yıkım çalışmaları sırasında bir blok çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da 1 bloğu çöken, 3 bloğu ağır hasar alan Galeria Sitesi'nde, yıkım çalışmaları sırasında bir blok çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökme anı kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR - DHA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title