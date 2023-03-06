GALERİA SİTESİ'NDE, YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİR BLOK ÇÖKTÜ
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Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da 1 bloğu çöken, 3 bloğu ağır hasar alan Galeria Sitesi'nde, yıkım çalışmaları sırasında bir blok çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da 1 bloğu çöken, 3 bloğu ağır hasar alan Galeria Sitesi'nde, yıkım çalışmaları sırasında bir blok çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökme anı kameraya yansıdı.
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DİYARBAKIR - DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel