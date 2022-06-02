Galaxy Z Fold4 tasarımı sızdı: En büyük sorun çözülüyor - Haberler

Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri konumunda olan Samsung, Galaxy Z Fold4 için çalışmalarına hız kattı. Daha önce Galaxy Z Fold4'ün teknik özellikleri sızarken, şimdi de tasarımı ortaya çıktı. Galaxy Z Fold4 ve Fold3 arasında karşılaştırmalı fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Samsung Galaxy Z Fold4 ile menteşe problemine elveda

Geçtiğimiz günlerde yeni Samsung Galaxy Z Fold4'ün, halihazırda satışta olan Galaxy Z Fold3'ten pek farklı olmayacağı iddia edilmişti. Fakat Ice Universe, Galaxy Z Fold4 ile ilgili yeni görüntülerin paylaşarak, "Fold4 ve Fold3'ün çok benzer olduğu iddialarına inanmayın" dedi.

Galaxy Z Fold 4'ün teknik özellikleri belli oldu!

Ice Universe, Galaxy Z Fold4 ve Fold3 arasındaki kıyaslamaya ek olarak, Z Fold4'ün çok daha gelişmiş ekran altı kameraya sahip olacağını sözlerine ekledi. İddiaya göre, Samsung Galaxy Z Fold3'teki ekran altı kameraya kıyasla daha az görünür olacak. Bu değişiklik, ekran performansını doğrudan etkileyebilir.

Don't believe the claims that Fold4 and Fold3 are very similar. The Fold4 design has changed a lot, especially the hinge. pic.twitter.com/aHKSQ5Cmoq — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2022

Samsung'un kitap gibi katlanabilir Z Fold serisinin en büyük sorunlarından birini menteşenin kendisi oluşturuyor. Yukarıdaki tweet'ten de görebileceğiniz üzere Fold3'ü katladığınızda menteşenin kalınlığı kullanımı bozuyor. Ancak Z Fold4 bu durumu değiştirebilir.

"Fold4 ve Fold3'ün çok benzer olduğu iddialarına kanmayın. Özellikle menteşe kısmı söz konusu olduğunda Galaxy Z Fold4'ün tasarımı çok değişti."

Ice Universe ayrıca ekran altı kamerayla ilgili de önemli bilgiler verdi. Galaxy Z Fold3'ün kameranın üzerinde 172 piksellik bir görüntüleme alanına sahip olduğunu söyledi. Ancak buna karşılık Fold4, daha fazla piksele yer verecek. "Fold4 daha fazla piksele, en az 400 piksele sahip ancak yine de ekran altı kamerasını görebilirsiniz" dedi.

The Galaxy Z Fold3 UPC has a total of 172 pixels, and the Fold4 has more pixels, at least 400 pixels, but you can still see "particles" pic.twitter.com/6slYKVZzRA — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2022

Galaxy Z Fold 4 özellikleri neler?

Ayrıca daha önce Galaxy Z Fold 4 özellikleri sızdırıldı. Buna göre cihaz; 7.6 inç QXGA+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED birincil ekranla gelecek. Aynı zamanda 6.2 inç HD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ikincil, yani dış panele sahip olacak.

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