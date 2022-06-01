Galaxy Z Flip 4'ün teknik özellikleri belli oldu! - Haberler

Galaxy Z Fold ve Z Flip serileriyle katlanabilir telefon sektöründe boy gösteren Samsung, çok yakında yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Yogesh Brar tarafından Galaxy Z Fold 4'ün özellikleri sızdırıldı. Brar, şimdi de Galaxy Z Flip 4 için aynı hamleyi yaptı.

Galaxy Z Flip 4 teknik özellikleri

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, yaklaşan Galaxy Z Flip 4'ün özelliklerini paylaştı. Buna göre cihaz, 6.7 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan Super AMOLED panelle gelecek. Öte yandan 2.1 inç büyüklüğünde ikincil ekranla gelecek. -Kapak ekranı selefinde 1.9 inç boyutundaydı-

Samsung Galaxy Z Flip4 5G – Main: 6.7" FHD+ sAMOLED, 120Hz – Outer: 2.1" sAMOLED – Snapdragon 8+ Gen 1 SoC – 8GB RAM – 128/256GB storage – Main Cam: 12MP + 12MP (UW) – Inner Cam: 10MP – Android 12, OneUI 4 – 3,700mAh battery, 25W wired, 10W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 1, 2022

Galaxy Z Flip 4, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. İşlemci, selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga seti 4 nm mimariye sahip.

Galaxy Z Fold 4'ün teknik özellikleri belli oldu!

Yonga seti; bir 3.19 GHz Cortex-X2, üç 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört 1.80 GHz Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama opsiyonları mevcut olacak. Kamera tarafında 10 Megapiksel selfie ve iki adet 12 Megapiksellik sensörler karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonda 25W destekli 3,700 mAh'lik bir batarya yer alacak. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında stereo hoparlör, HDR10+, NFC, Samsung Pay, Wireless DeX ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.

Modelin tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak iddialara göre bu yılın üçüncü çeyreğinde vitrine çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Flip 4, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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