Galaxy M22 için beklenen güncelleme çıktı! - Haberler

Samsung, ilk olarak Galaxy S22 serisinde karşımıza çıkan One UI 4.1 arayüzünü uyumlu modellere göndermeye devam ediyor. Son dönemde tüm odağını giriş ve orta segment cihazlara çeviren şirket, kısa süre önce ülkemizde de satılan uygun fiyatlı model için Android 12 tabanlı One 4.1 güncellemesi yayınladı.

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Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi bir modele daha geldi

Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi, ülkemizde de satılan uygun fiyatlı Galaxy M22 için yayınlandı. Güncelleme; M225FVXXU4BFD8 yapı numarasına sahip ve 80'den fazla gizlilik ve güvenlik açığını gideren Nisan 2022 güvenlik ekini beraberinde getiriyor.

Burada önemli bir detay söz konusu olduğunu belirtmekte fayda var. Zira güncelleme, ilk etapta sadece Suudi Arabistan ve BAE için kullanılabilir durumda. Bu nedenle Türkiye ve diğer bölgelerdeki kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekiyor. Ancak ilgili bölgelerde yaşıyorsanız, Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümünden "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak telefonunuzu Android 12 tabanlı One UI 4.1'e yükseltebilirsiniz.

One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un One UI 4.1 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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