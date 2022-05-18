Galaxy A33 5G kutusundan çıkıyor! - Haberler

Samsung, yeni tanıtılan Galaxy A13 ve A23 modellerinden sonra Galaxy A33 5G modelini satışa sundu. İşte yeni Samsung Galaxy A33 5G kutu açılışı karşınızda!

Galaxy A33 5G kutu açılışı!

Galaxy A33 5G, 6,4 inç FHD+ 90 Hz Super AMOLED ekran ile geliyor. Cihaz gücünü yeni Exynos 1280 işlemciden alıyor ve normalde 6 GB – 8 GB RAM + 128 GB – 256 GB depolama taşıyor.

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13 Megapiksel selfie kamerası olan telefonun arkasında 48 Megapiksel ana kamera OIS + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel portre kameraları bir araya geliyor.

Gorilla Glass 5 ile korunan Galaxy A33 5G ekranı, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor. Samsung, Galaxy A33 5G modelinde IP67 sertifikasına yer veriliyor. Ayrıca cihaz, Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile piyasaya sürüldü. Galaxy A33 5G, 6.699 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.

Galaxy A33 5G teknik özellikleri

Dahili Hafıza: 128 GB

Ekran: 6,4 inç FHD+ 90 Hz Super AMOLED

Kamera: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

Ön Kamera: 13 MP

Pil: 5000 mAh

RAM Kapasitesi: 6 GB RAM

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