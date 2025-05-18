Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
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Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da kutladı. Caddelere çıkan taraftarlar, araç konvoylarıyla ve meşalelerle coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen takımlarının sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

Serdivan ilçesinde polisin çevrede güvenlik aldığı Bağlar Caddesi'nde araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

?Kocaeli

Kocaeli'de Galatasaraylı taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaparak İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda toplandı.

Sarı-kırmızılılar, burada meşaleler ve takımlarının bayrakları eşliğinde tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı.

Kent Meydanı'ndaki kutlamanın ardından taraftarlar, Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek yürüyüş ve araç konvoyu yaparak kutlamalara devam etti.

Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı bölgelerde önlem aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Valilik binası önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Araç konvoyları oluşturarak Gazipaşa Caddesi'nde gezen taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluğu kutladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar eşliğinde geldi.

Burada tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı.

Polis, kentin ana caddelerinde araç trafiğini kontrol altında tutmak için bazı güzergahları ulaşıma kapattı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Sadri Artunç Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Atlarıyla şampiyonluk kutlamasına gelenler, meydanda gösteri yaparak cadde üzerindeki konvoya eşlik etti.

Bolu

Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Kent merkezinde kafelerde karşılaşmayı izleyen Galatasaray taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesiyle caddelere çıktı.

Ellerindeki meşalelerle yürüyüş yapan taraftarlar, şampiyonluğu tezahüratlar yaparak ve çalan müzikler eşliğinde eğlenerek kutladı.

Taraftarlar ayrıca uzun araç konvoyları oluşturdu.

Kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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