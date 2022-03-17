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Galatasaraylı taraftarlar, alkışlarla takımı soyunma odasına gönderdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaraylı taraftarlar, alkışlarla takımı soyunma odasına gönderdi

Galatasaray taraftarları, Barcelona maçının ilk yarısının sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı ve soyunma odasına alkışlarla gönderdi.

Galatasaray taraftarları, Barcelona maçının ilk yarısının sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı ve soyunma odasına alkışlarla gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile İspanyol ekibi Barcelona, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Sarı-kırmızılıların golü 28. dakikada Marcao'dan, Barça'nın ise 37. dakikada Pedri'den geldi. İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, futbolcuları tribünlere çağırdı. Taraftarlar, ikinci yarıya moral olsun diye futbolcuları alkışlarla soyunma odasına uğurladı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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