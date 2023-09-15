GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN FORMALARININ ÇALINIP SATILDIĞI İDDİA EDİLEN DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ

Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin kullandığı özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 6 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Durumu farkedip Galatasaray kulübüne şikayette bulunduğunu anlatan taraftar Murat Karabaş, "Fernando Muslera'nın maç esnasında giydiği forma dahi satılıyor" dedi . Sanık Buğra Fatih Ünsal ise, "Ben adliye personeliyim, bilirkişiyim. Ben neden gönülden bağlı olduğum takımın ürünlerini çalayım" şeklinde konuştu.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Buğra Fatih Ünsal, Ahmet Kör ve taraf avukatları katıldı.

"FERNANDO MUSLERA'NIN BİLE FORMASI SATILIYOR"

Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen ve formaların internet üzerinden satışa sunulduğunu görünce kulübe şikayet ettiğini anlatan tanık Murat Karabaş, "Olayı ilk ortaya atan benim. Ben Galatasaray sevdalısı biriyim. Formaların internet üzerinden satıldığını gördüm ve kulübe şikayet ettim. Formaların satışını yapan Buğra ile konuşmuştum. Kendisine formaları nasıl temin ettiklerini sordum bana 'Bizim Galatasaray ile gönül bağımız var. Hediye edilen formalara ulaşıp satıyoruz' dedi. Bir tek Buğra değil onun gibi birçok kişiyle bu şekilde konuştum. Bu şekilde bazı ürünleri de satın aldım ve Vahap Tanrıverdi'ye götürüp gösterdim. Ben Buğra ile mesajlaştığımda kendisinden bir Galatasaray montu istemiştim bedenimi söylediğimde de bana 'sorarım' demişti, ama kime soracağı konusunda bir fikrim yok. Buğra'dan satın aldığım ürünler de halen bendedir. Futbolcuların maçlarda giydikleri, mağazalarda bulunmayan ürünler de satılıyor. Fernando Muslera'nın maç sırasında giydiği forma dahi satılıyor. Ben hem Florya Metin Oktay Tesislerinde hem de Galatarsaray statlarında futbolcular ve teknik heyetin kendilerinin kullandıkları ürünleri istenildiğinde hediye ettiklerini gördüm" dedi.

"FUTBOLCULAR AYAKKABILARINI BİLE DAĞITILMASI İÇİN BIRAKABİLİYORDUö

Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde Florya Metin Oktay Tesislerinde Müdür Yardımcılığı yapan tanık Ender Hayri Uysal ise görev yaptığı dönemde herhangi bir hırsızlık olayına şahit olmadığını söyledi. Uysal, "Malzeme sorumlulardan da bu konuda hiç şikayet gelmedi. Ancak sosyal medyada Galatasaray ürünlerinin satıldığını gördüm ve kulübe bildirdim. Oyunculara teknik heyete verilen ürünler hediye edilebiliyordu. Malzemeciler eski sezon ürünlerini tesis çalışanlarına dağıtabiliyordu. Hatta futbolcular kendi kullandıkları ürünleri, ayakkabılarına kadar dağıtılması için bırakabiliyordu. Teknik heyet yada futbolcular kullandığı ürünleri istedikleri kişiye hediye edebiliyorlardı" diye konuştu.

ESKİ TESİS MÜDÜRÜ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olayın yaşandığı dönemde Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü olan Fahri Yılmaz da tanık olarak dinlendi. Tesiste taşeronlar dahil o dönem 160 personelin çalıştığını söyleyen Yılmaz, "Bu konuyla alakalı hiç bilgim yok. Benim dönemimde böyle bir şikayet hiç olmadı. Futbolcu yada teknik ekip forma isteyen birine formasını hediye edebilir. Hediye ettiği kişinin hangi maksatla istediğini de sorgulamazlar. Eski sezon ürünler yönetim kurulunun bilgisi dahilinde amatör takımlara ve akademiye gönderilir. Geri kalanlarda çalışanlara dağıtılır. Sezon geçince eski sezon ürünler depoda tutulmaz. Her futbolcunun maç öncesi 3 forması vardır. Bugüne kadar hiç bir forma geri gelmedi. Diğer futbolcularda forma istediğinde verilir, taraftara da hediye edilir. Biz deplasmanda oynadığımız maçlarda yada kendi sahamızda oynadığımızda da dağıtılmak üzere 15 forma götürürüz. Bu formalar hakemlere, gözlemcilere yada hediye edilecek kişilere gönderilir. Bu formaların futbolcuların formalarından değil taraftar sorması olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BEN BİLİRKİŞİYİM HIRSIZ DEĞİLİM"

Söz hakkı verilen Buğra Fatih Ünsal, "Ben adliye personeliyim, bilirkişiyim. Ben güvenilir bir personelken şimdi hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben neden gönülden bağlı olduğum takımın ürünlerini çalayım. Öyle olsa ürünleri evimde saklar mıyım, ben hırsız değilim" dedi. Ahmet Kör ise bir şey çalmadığını söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme Vahap Tanrıverdi'nin tanık olarak dinlenmesine, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, soruşturmanın piyasada satışı yasak bu ürünlerin, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet platformunda pazarlandığının tespit edilmesi üzerine, Galatasaray Kulübü tarafından 2021 yılı Eylül ayında yapılan suç duyurusuyla başladığı bildirildi. Galatasaray futbol A takımının futbol müsabakaları sayısı kadar sponsor firma tarafından sağlanan ürünlerin, futbolcuların terlemesini önlemek gibi birçok özelliğe sahip olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ürünlerin öngörülen süreden önce tükendiğinin anlaşılması üzerine araştırma yapıldığı anlatıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan aramada ürünlerin bir kısmının bulunduğu ancak, tesiste bulunması gereken 2 bin 443 ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığı tespit edildi. Piyasada satışa sunulan ürünlerden daha üstün özelliklere sahip olan ürünleri, Trendyol bünyesinde yer alan ikinci el satış platformu 'Dolap' isimli uygulama üzerinden, kulüpte şoför olarak çalışan Ahmet Kör ve tesis çalışanları ile irtibatı olduğu tespit edilen Buğra Fatih Ünsal'ın 'Kelepir Marketi' kullanıcı ismiyle ürünleri satışa sunduğu tespit edildi. İddianamede, Galatasaray futbolcuları ve heyet tarafından kullanılmış olmasının bu ürünlerin, taraftar tarafından yoğun ilgisine neden olduğu, ürünlere kolayca erişim sağlayan kişilerle, temin eden kişilerin bir araya gelerek yasa dışı bir piyasa oluşturdukları belirtildi. Şüpheliler, Gürsel Polat, Turgut Uygun, Sedat Peker ve Yılmaz Yanık'ın ürünleri Buğra Fatih Ünsal'a sattıkları, böylece piyasaya arz edildiği, Ahmet Kör'ün de internette satışa sunduğu bildirildi. İddianamede şüphelilerin 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işledikleri gerekçesiyle, her bir şüphelinin ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.