Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı - Haberler

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Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrılan Galatasaray'da futbolcular maç sonunda soyunma odasından gelerek taraftarlarla galibiyeti beraber kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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