Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başladı. Ardından büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın bu bölümünde takım iki gruba ayrıldı. Dinamo Kiev maçında oynayacak olanlar taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, önce savunma ardından pas ve pozisyon bitirme çalışması yaptı.

Öte yandan Mostafa Mohamed takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümde Dinamo Kiev maçında oynamayacak olanlarla kontrollü bir şekilde çalışmaya devam etti. Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

(İHA)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title