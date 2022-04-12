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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde akşam yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular küçük sahada koordinasyon hareketleri ile devam etti. Bu grup dar alanda top kapma çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında ilk 11 başlamayan sarı-kırmızılılar ise büyük sahada top kapma, pas ve şut çalışması gerçekleştirdikten sonra dar alanda çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli, kendileri için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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