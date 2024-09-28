Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3 -3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Rams Park Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Ev sahibi Galatasaray 20. ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada Mauro İcard'nin attığı gollarle 3 -0 öne geçti. Konuk takım Kasımpaşa 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90 art 5'te Nuno da Costa'nın golleriyle durumu 3-3 yaptı.

Kalan dakikaarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.