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Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ederek 3-3 berabere kaldı. Maçta Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen ve Mauro Icardi atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Mamadou Fall, Haris Hajradinovic ve Nuno da Costa kaydetti.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3 -3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Rams Park Stadyumu'nda saat 19: 00'da  başlayan maçı  hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Ev sahibi Galatasaray  20. ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada Mauro İcard'nin attığı gollarle 3 -0 öne geçti. Konuk takım Kasımpaşa 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90 art 5'te Nuno da Costa'nın golleriyle durumu 3-3 yaptı.

Kalan dakikaarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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