Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri Türkiye'ye dönüyor

SUUDİ Arabistan'dan Türkiye'ye dönen Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçaklar Flightradar24'de en çok takip edilen uçuşlar oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa final maçı öncesinde organizasyonda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından iki takımda Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geri dönüyor. Galatasaray kafilesini taşıyan TK3235, Fenerbahçe kafilesini taşıyan TK-3307 sefer sayılı uçaklar uçuş takip programı flightradar24'te anlık olarak en çok takip edilen iki uçuş oldu. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçağın saat 05.09'da İstanbul Havalimanı'na, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçağın ise 05.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.