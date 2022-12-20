Galatasaray Üniversitesi öğrencileri 'Kanlı Noel'de hayatını kaybedenleri andı

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitirenleri...

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının, Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamda yaşamını yitirenleri anma etkinliği düzenledi.

Üniversitenin Aydın Doğan Oditoryumu'nda yapılan etkinlikte konuşan KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Söz konusu dönemde Kıbrıs'ta neler olduğunun bilinmesi sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın sorumluluğudur." dedi.

Prof. Dr. Sezai Enis Tulça ve Prof. Dr. Emre Öktem de Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci değerlendirdi.

Prof. Dr. Öktem, dünya kamuoyunda tanınan bir devlet olmanın gerekliliğine dikkati çekerek, "Türk Devletleri Teşkilatı'na KKTC'nin gözlemci üye olarak katılması çok önemli bir merhaledir. Bu başlangıçla beraber uluslararası platformlarda bu edindiği statüden bahsedilmelidir." diye konuştu.

GSÜ Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Kulübü üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve konsolosluk yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yönetmen Fevzi Tanpınar'ın söyleşisinin ardından "Kayıp Otobüs" filmi izlendi.