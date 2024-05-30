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Galatasaray Tesislerine Fenerbahçe Taraftarlarından Saldırı

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerine Fenerbahçeli bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Meşale ve yabancı madde atılan tesislerde ufak çapta yangın çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı. Atılan meşaleler sonucu ufak çapta yangın çıkarken, grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı.

Akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı. Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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