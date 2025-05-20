Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Galatasaray Taraftarına Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kadıköy'de Galatasaray taraftarını silahla yaralayan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, alkol alınan bir ortamda yaşanan bir kavga sırasında meydana geldi.

Kadıköy'de, Galatasaray taraftarını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli M.A, "kasten yaralama" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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