Galatasaray Taraftarı Selçuk Tuncer Alanya'da Defnedildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 62 yaşındaki taraftar, Alanya'da toprağa verildi.

Galatasaray'ın evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçını izlemeye giden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer'in cenazesi, yaşadığı ilçeye getirildi. Selçuk Tuncer için Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Tuncer'in ailesi, yakınları ve eski mesai arkadaşları katılırken, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de çelenk gönderdi.

Tuncer'in cenazesi daha sonra Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını izlemek için İstanbul'a giden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, müsabakanın devre arasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Galatasaray Kulübü de vefat eden taraftar için sosyal medya hesabından başsağlığı dilemişti.