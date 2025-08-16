Galatasaray Stadyumu Çevresinde Tabancalı Gözaltı

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde belinde tabanca ile sosyal medya paylaşımı yapan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde kurusıkı tabanca ve fişekler bulundu.

Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde, belinde tabanca ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medyada yayılan fotoğrafta, stadyum çevresindeki taraftar toplanma alanında belinde tabanca ile görülen kişiyi yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, şüpheli C.K'yi Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
